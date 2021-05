Comuni fioriti, Torino schiera tanti paesi con uno spiccato pollice verde

Si è tenuta stamattina la conferenza online organizzata da Asproflor Comuni Fioriti in occasione della consegna dei riconoscimenti, istituiti e conferiti dall’associazione di anno in anno.

Per la categoria “Scuola fiorita” il primo premio è andato alla scuola primaria Domenico Savio di Villareggia (in provincia di Torino) con il “Progetto Apollo”, mentre il secondo posto è stato raggiunto dalla scuola Piersanti Mattarella di Sinagra (ME).

L’associazione ha anche assegnato a due Comuni il premio per la partecipazione dei cittadini alla cura del verde del paese: il primo posto è stato conquistato da Ponzano Monferrato (AL). Segue a ruota il Comune di Ingria, in provincia di Torino. Inoltre, UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) ha affidato il proprio riconoscimento speciale al paese di Usseaux, che si trova in Val Chisone e fa parte della Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca.



Spazio anche alle candidature per il 2021 al concorso mondiale “Communities in Bloom”: si tratta di un’organizzazione canadese no-profit impegnata nella promozione della responsabilità ambientale, dell’orgoglio civico e della bellezza