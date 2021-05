Milite ignoto, la città di Chieri conferisce la Cittadinanza onoraria

Il Consiglio comunale di Chieri ha approvato all’unanimità la delibera, a relazione del sindaco Alessandro Sicchiero , per il conferimento della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto, Cittadino d’Italia”, in occasione del centenario della traslazione del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria, il 4 novembre del 2021.

"Ringrazio tutti i consiglieri di maggioranza e di minoranza per aver votato questo importante atto di indirizzo con cui Chieri conferisce la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, aderendo al progetto “Milite Ignoto, Cittadino d’Italia” promosso dal Gruppo delle Medaglie d’Oro al Valor Militare d’Italia, in collaborazione con l’Anci -dichiara Sicchiero -. Si tratta di un’iniziativa commemorativa di grande valore storico, culturale e valoriale di carattere nazionale, ad abbiamo accolto con favore la sollecitazione che ci è pervenuta dall’ANCI e anche da associazioni del territorio. Il Milite Ignoto è un simbolo di tutti gli italiani. La bara indicata da Maria Bergamas nella basilica di Aquileia, identificava simbolicamente, il ‘primo’ Caduto e la ‘prima’ Medaglia d’Oro, rappresentando il sacrificio ed il valore di migliaia di giovani morti sulle montagne e nelle trincee e mai più ritornati. Davanti a quella salma portata da Aquileia a Roma, gli italiani, nella condivisione del dolore, compresero per la prima volta di appartenere ad un’unica Patria comune. Con questa Cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, la nostra città rende onore alle tante giovani vittime della carneficina della Grande Guerra, che con la vita hanno reso possibile l'edificazione di uno Stato finalmente unito e libero, portando a compimento il disegno risorgimentale".