Gli ultras del Toro portano il loro sostegno alla squadra fuori dal Filadelfia prima dello "spareggio" col Parma [VIDEO]

Il vecchio cuore granata torna a battere in un pomeriggio di inizio maggio. Sono state decine, infatti, i tifosi del Toro che si sono dati appuntamento poco dopo l'ora di pranzo in via Spano, davanti all'ingresso dello Stadio Filadelfia, per far sentire il proprio supporto alla squadra allenata da Davide Nicola in vista dello spareggio salvezza di domani sera contro il Parma. Uno striscione appeso alle protezioni del campo recitava "Siamo qua per spingervi alla vittoria. Non infangate ancora la nostra storia".

Fumogeni, cori e tanta passione in vista di un appuntamento che potrebbe essere decisivo per la stagione 2020-2021 del Torino di Urbano Cairo. Una vittoria, infatti, permetterebbe un passo avanti verso la tranquillità, anche alla luce della sconfitta di sabato del Benevento contro il Milan.

Tanta passione, ma poche distanze (anche se si tratta del primo fine settimana di zona gialla) contro il Covid. E anche le mascherine non erano merce particolarmente diffusa. Sul posto, presenti le forze dell'ordine e i vigili urbani per garantire la sicurezza di tutti i presenti: la squadra è uscita per salutare i tifosi, prima di intraprendere l'allenamento pomeridiano.