Festa di San Giovanni: biglietti a 1 euro e orari prolungati nei luoghi della cultura

Torino si prepara a festeggiare San Giovanni e luoghi della cultura non fanno eccezione tra aperture straordinarie prolungate e biglietti a prezzo ridotto.

PINACOTECA AGNELLI E PISTA 500

In occasione dei festeggiamenti per San Giovanni, Pinacoteca Agnelli resterà straordinariamente aperta dalle 11 alle 21. Inoltre, fino a mezzanotte sarà possibile visitare la Pista 500 e il FIATCafé500 per un’esperienza panoramica speciale da cui ammirare la città in festa; l’estensione di orario verrà replicata sabato 10 agosto, in occasione dei festeggiamenti di San Lorenzo, quindi con Pista 500 e FIATCafé500 aperti sino alle ore 24. Entrambe le iniziative sono realizzate in collaborazione con il Centro Commerciale Lingotto.



MUSEI REALI

In occasione della festa di san Giovanni Battista, i Musei Reali restano eccezionalmente aperti dalle 9 alle 19, con ultimo ingresso alle ore 18. Oltre alla collezione museale permanente, il pubblico potrà ammirare l’esposizione Guercino e la mostra archeologica La Scandalosa e la Magnifica. La giornata di chiusura settimanale è differita a mercoledì 26 giugno, a eccezione della rassegna L’Autoritratto di Leonardo. Storia e contemporaneità di un capolavoro. Per l’ultima settimana di apertura, infatti, la mostra dedicata al celeberrimo disegno del Maestro di Vinci, ospitata nelle due sale-caveau della Biblioteca Reale, è aperta ininterrottamente fino a domenica 30 giugno 2024, dalle 9 alle 19.

MAO, GAM, PALAZZO MADAMA



Come ogni anno, la Fondazione Torino Musei invita i torinesi a celebrare la Festa di San Giovanni, Santo Patrono della città, trascorrendo la giornata alla GAM, al MAO e a Palazzo Madama. Per l’occasione lunedì 24 giugno la GAM e il MAO saranno aperti, inoltre le collezioni permanenti dei tre musei civici e le esposizioni collegate saranno visitabili alla tariffa speciale di 1 euro. Aggiungendo 1 euro si potranno visitare anche le mostre temporanee Italo Cremona. Tutto il resto è profonda notte e Expanded – I paesaggi dell’arte alla GAM e Tradu/izioni d'Eurasia Reloaded al MAO. La tariffa a 1 euro si applica anche ai possessori di Abbonamento Musei.