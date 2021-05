A Torino 2.100 pasti donati al Banco Alimentare con il progetto “Sempre aperti a donare”

Sono 2.100 i pasti che grazie all’iniziativa “Sempre aperti a donare”, sono stati donati a Torino al Banco Alimentare, che si occupa di portare conforto alle persone e alle famiglie in difficoltà. Un lavoro di squadra che ha visto direttamente coinvolti i team dei ristoranti di via Cossa, corso Giulio Cesare, Grugliasco, Rivoli, Venaria e Beinasco che si sono occupati in prima persona della preparazione dei pasti.

Un’iniziativa solidale lanciata a dicembre a livello nazionale, per cui McDonald’s, i suoi franchisee, Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald e Banco Alimentare, si erano dati un obiettivo: donare, entro la fine di marzo 2021, 100mila pasti caldi alle persone più fragili. Un traguardo non solo raggiunto, ma anche superato, con oltre 140mila pasti totali distribuiti; un impegno di collaborazione sincera che ha permesso di portare conforto a migliaia di persone, in un momento difficile come quello che stiamo vivendo.

Sono stati in totale 185 i ristoranti McDonald’s che hanno aderito all’iniziativa, oltre 200 associazioni caritatevoli beneficiarie - di cui 175 individuate grazie al supporto di Banco Alimentare - in 120 città dislocate lungo tutta la Penisola.

McDonald’s, in chiusura del progetto, ha inoltre devoluto 47mila euro a Banco Alimentare per l’acquisto di attrezzature per la conservazione di alimenti freschi recuperati nella filiera alimentare.