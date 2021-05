Primarie csx: parte la "campagna elettorale" di Lavolta, Lo Russo e Tresso per candidarsi a sindaco di Torino

Dopo aver presentato ieri la propria candidatura, è partita la "campagna elettorale" di Enzo Lavolta, Stefano Lo Russo e Francesco Tresso per raccogliere le firme per partecipare alle Primarie del Pd , in programma il prossimo 12 e 13 giugno , che determineranno il candidato sindaco del centrosinistra per le Comunali di Torino .

Il primo a partire è stato il capogruppo dem in Sala Rossa, che ieri sera ha promosso una riunione organizzativa per la definizione delle iniziative elettorali. Collegati via Zoom oltre 250 persone, tra cui i parlamentari Stefano Lepri, Mauro Laus, Francesca Bonomo ; i consiglieri regionali Raffaele Gallo, Daniele Valle, Diego Sarno, Monica Canalis ; i colleghi della Sala Rossa Maria Grazia Grippo, Lorenza Patriarca, Chiara Foglietta e rappresentanti di altri partiti come il Presidente della Circoscrizione 5 Marco Novello , il capogruppo regionale di Lista Monviso Mario Giaccone ed Elena Apollonio di DemoS. Una grande partecipazione che dimostra come la strada per partecipare alle Primarie per Lo Russo, che essendo del Pd deve raccogliere 7.000 firme oppure 540 adesioni di iscritti dem nel 2019, sia in discesa.

Più arduo il compito per Francesco Tresso, che appertenendo alla società civile, deve raccogliere 4.500 sottoscrizioni. E proprio alla società civile ha deciso di rivolgersi l'attuale capogruppo comunale di Lista Civica per Torino, che ha inviato via what's app un appello al voto. "Con la tua firma - scrive Tresso - potrai far sì che le Primarie non diventino una sfida limitata a chi fa già parte di un partito: una selezione ristretta destinata ad allontanare ancor più la politica dalle persone. Come te e come me".

"Per questo - aggiunge - ti sto chiedendo di firmare: per allargare la partecipazione e per riportare i cittadini alla politica. Tutti. Una firma per dare voce a chi crede che Torino, per costruire il suo futuro, abbia bisogno del contributo di tanti. E non dei soliti".

Lavolta e Boni affilano le armi