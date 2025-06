Voucher Vesta, Canalis (Pd): "La Regione è un’istituzione pubblica: non può dare il patrocinio ad iniziative di partito"

"La Regione è un’istituzione pubblica: non può dare il patrocinio ad iniziative di partito!

Neanche se il patrocinio fosse gratuito (sto verificando questo punto con un accesso agli atti).

Andremo fino in fondo sulla disinvoltura con cui Fratelli d’Italia in Piemonte utilizza per la propaganda di partito il logo della Regione, e forse anche i fondi regionali.

E capiremo se la Commissione Europea approva che la misura Vesta, finanziata dal Fondo Sociale Europeo, sia utilizzata per iniziative di partito" così la consigliera Monica Canalis (Pd) sui voucher Vesta finanziato dal Fondo Sociale Europeo.