Sganga (M5S): "Primarie dominate da uomini, dispiaciuta per rinuncia Pentenero"

Il M5S continuerà a "sostenere" la partecipazione femminile politica. A sostenerlo è la capogruppo pentastellata torinese Valentina Sganga , che si dice dispiaciuta della rinuncia alle Primarie di Gianna Pentenero . L'ex assessore regionale ha infatti annunciato ieri di non partecipare alle consultazioni dem del 12 e 13 giugno, che porteranno alla scelta del candidato sindaco del centrosinistra: al momento in corsa sono Igor Boni, Enzo Lavolta, Stefano Lo Russo e Francesco Tresso.

Per Sganga, che parla di competizione elettorale " dominata totalmente da uomini ", " c'è ancora tanta strada da fare per spezzare definitivamente il soffitto di cristallo che ci impedisce di raggiungere la parità, come è chiaro che la bravura di un sindaco non è determinata dal genere ".

Secondo la capogruppo è necessario sostenere ed incoraggiare la partecipazione femminile. Un passo che il M5S "ha fatto da tempo". "Chiara Appendino e Virginia Raggi alla guida delle maggiori città italiane ne sono la prova più conosciuta. L'ha fatto e continuerà a farlo, e pretenderlo, perché le nostre donne non possono, né vogliono, arrendersi" conclude Sganga.

A puntare il dito contro il centrosinistra anche l'onorevole Augusta Montaruli, che sottolinea come "cade nella sinistra il principio quota rosa rivelatosi un boomerang nella sua ipocrisia". "Usate -aggiunge - come “contentino” per impedire una valutazione sul merito, il loro fallimento è palese, in una vicenda dove una donna viene accettata solo se a rimorchio mai da protagonista. Da qui il mio appello alle donne del Pd a non arrendersi all’idea della riserva".