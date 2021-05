Spaccio e giacigli di fortuna: "L'area attorno alla Cascina Fossata è terra di nessuno"

Spaccio e giacigli di fortuna a due passi dalla riqualificata Cascina Fossata. E' quanto denunciato da Paolo Biccari e Simone Fissolo, esponenti dei Moderati, che nei giorni scorsi hanno effettuato un sopralluogo in una zona definita dai residenti come "abbandonata", soprattutto nei pressi di via Brenta.

"Abbiamo rilevato che la porzione di parco Sempione che c'è tra via Brenta e via Sospello è priva di illuminazione, stessa situazione nell'area cani presente nella stessa via. Abbiamo rilevato anche la mancanza di cestini, da qualcuno asportati all'interno dell'area per gli amici a quattro zampe" attacca Biccari.

"La situazione più drammatica è poi rappresentata da diversi giacigli di fortuna utilizzati da decine di persone che bivaccano e spacciano stupefacenti. In pochi minuti abbiamo assistito ad una "processione" di tossicodipendenti acquistare la dose. I cittadini mi hanno raccontato che è oltre un anno che sopportano la situazione, ed hanno paura di frequentare il parco e l'area cani in quanto sono stati più volte minacciati" spiega l'esponente dei Moderati.

Ecco perché è stato richiesto ad Amiat di inserire nuovamente i contenitori per i rifiuti e alle istituzioni per chiedere l'inserimento di punti di illuminazione pubblica. Inoltre, insieme ai cittadini, è stata avviata unaraccolta firme da inviare al Questore: "I torinesi devono poter vivere sereni e usifruire dello spazio ormai sottratto da spacciatori e tossici. La situazione dura da troppo tempo, è ora di un intervento definitivo, i cittadini sono esasperati, verrà effettuata un'interpellanza del cittadino sulla questione" annunciano Biccari e Fissolo.