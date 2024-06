Un tentato furto e una denuncia: notte di interventi dei carabinieri in Barriera di Milano

Nel corso della nottata appena trascorsa, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, a seguito di segnalazione al numero NUE 112, sono intervenuti presso la scuola “Birago”, nel quartiere Barriera di Milano.

Arresto per tentato furto aggravato

Un uomo di 44 anni, dopo essersi introdotto all’interno della struttura, ha tentato la fuga dai tetti della stessa. Prontamente individuato dai militari, è stato bloccato e dichiarato in arresto per “tentato furto aggravato”. Il soggetto, su disposizione dell’A.G., è stato trattenuto presso la camere di sicurezza della caserma.

Controlli negli esercizi commerciali

Nella serata del 21 giugno, sempre in Barriera di Milano, i militari della stazione unitamente a personale del NAS, hanno eseguito un servizio “alto impatto”. Nel corso dello stesso, sono stati controllati due esercizi commerciali, identificate nove persone e elevate contravvenzioni per un totale di 3500 euro. Inoltre veniva denunciato un uomo di 47 anni per “violazione di ordine di espulsione”.