Meteo, tempo variabile con clima mite e qualche piovasco su Torino e provincia

Se si gioisce perché splende di nuovo il sole, deve far molto riflettere la poca neve che fa capolino dalle nostre montagne e la portata dei fiumi che, in molti casi sembrano più a rivoli di ruscelli. Dopo le gelate che hanno colpito l’agricoltura ad Aprile, ecco ancora un importante deficit nel cumulato delle precipitazioni annuali, seppur ci siano state piogge importanti tutta la scorsa settimana.

Settimana tutto sommato piacevole con l’alta pressione che sarà disturbata da influssi più instabili al Nord Ovest. Clima tutto sommato mite con atteso rialzo termico nel week-end per una possibile risalita dell’aria calda di matrice africana.

Cielo poco nuvoloso ad irregolarmente nuvoloso e localmente coperto con possibili piovaschi a ridosso dei rilievi, soprattutto il pomeriggio. Minime in pianura intorno 9- 10°C e massime 16 - 22°C. In pianura venti moderati forti da Nord-Est forti in rotazione da Ovest mercoledì

Da venerdì 6 Maggio