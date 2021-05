Borgo Vittoria, ubriaco insulta una barista e dà in escandescenze: in manette un uomo di 30 anni

Sono le 16 di giovedì in zona Borgo Vittoria quando un cittadino romeno di 33 anni entra in un bar. L’uomo, dopo aver preso una birra, si allontana dal locale. Dopo pochi istanti però rientra, in forte stato di ubriachezza, pretendendo di ottenere altri alcolici. Al rifiuto della barista, però, l'uomo inizia a dare in escandescenze, insultandola e battendo i pugni sul tavolo. Addirittura scavalca il bancone con l’intenzione di avventarsi sulla dipendente che, spaventata, scappa sul retro in cerca del telefono per chiedere aiuto. Indisturbato, l’aggressore si serve da bere. Una volta terminate le “consumazioni”, staziona sul marciapiede, aggredendo i passanti. Uno di questi chiama il 112.