Viabilità e trasporti | 04 novembre 2025, 13:29

Camion si ribalta: chiusa la Provinciale tra Scalenghe e Cercenasco

La strada potrebbe rimanere bloccata ancora qualche ora

La strada chiusa a Cercenasco

La strada chiusa a Cercenasco

Un camion si è ribaltato sulla Provinciale tra Scalenghe e Cercenasco, stamattina, e la strada è chiusa al transito per consentire il recupero del mezzo. L’incidente è avvenuto verso le 9. Le auto vengono deviate in uscita da Scalenghe, sfruttando la strada per Campolungo, e alla rotonda fuori Cercenasco, dove c’è la polizia locale del paese a presidiare l’uscita transennata e dare indicazioni agli automobilisti.
La strada è trafficata, perché è sulla direttrice che proviene da Saluzzo e porta all’imbocco dell’autostrada tra None e Volvera. La gru è al lavoro, ma è probabile che ci vogliano ancora alcune ore prima della riapertura.

Marco Bertello

