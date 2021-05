Primavera all'Orto Botanico con concerti, musica e natura

Riprendono con il pubblico in presenza i concerti di “Musica – Magia dei Luoghi” ispirati dalla ricerca sul dialogo tra Musica, Arte e Architettura. La Rassegna concertistica itinerante di Alchimea approda in versione primaverile all’Orto Botanico, nel cuore del Parco del Valentino di Torino. Il percorso, solitamente realizzato in Autunno, conferma la nuova tappa primaverile per poter ritrovare il contatto diretto tra i musicisti, il pubblico e i luoghi.

Con la collaudata formula del concerto preceduto da visita guidata, il Gruppo Cameristico Alchimea si esibirà in un doppio concerto nei meravigliosi terrazzamenti sul Po dell’Orto Botanico al Parco del Valentino di Torino venerdì alle 11 per le Scuole (su invito) e alle ore 17 (visita guidata ore 16) per il pubblico. La partecipazione alle visite guidate e ai concerti è gratuita fin ad esaurimento posti presentandosi all’Orto Botanico con l’Autocertificazione Covid19 compilata e firmata (scaricabile dai Siti www.alchimea.it e www.ortobotanico.unito.it). In caso di maltempo l’evento verrà rinviato a data da destinarsi.

Nella mattinata è prevista la premiazione del concorso “Musica Scattante” sul tema “Musica, Natura e Città”: la partecipazione per le Scuole è gratuita e la scadenza per l’invio dei materiali è stata il 27 Aprile scorso. Il bando è pubblicato sul Sito www.alchimea.it. Il materiale realizzato dalle Scuole pubbliche e private del Piemonte che hanno partecipato con entusiasmo all’iniziativa, è valutato dalla Commissione formata da Sara Terzano, arpista e architetto, solista del Gruppo Cameristico Alchimea e Titolare della Cattedra di Arpa del Conservatorio di Musica “A. Vivaldi” di Alessandria, da Roberto Mattea, percussionista e architetto, musicista del Gruppo Cameristico Alchimea e docente presso il Politecnico di Milano, da Ivano Buat, trombettista e fotografo, I tromba del Teatro Regio di Torino e premiato in concorsi di fotografia internazionali, da Consolata Siniscalco, Direttore dell’Orto Botanico di Torino e Docente all’Università degli Studi di Torino e da Elena Giacobino, responsabile Museologia e Didattica del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino.

Le Scuole vincitrici saranno invitate a partecipare al concerto del 7 Maggio all’Orto Botanico e verranno segnalate sui Siti degli Enti che partecipano all’iniziativa dove sarà pubblicata anche parte del loro lavoro così da essere visionabile dal pubblico; dai video realizzati emerge uno spaccato del periodo contingente vissuto da bambini e ragazzi divisi tra Didattica A Distanza e sprazzi di lezioni in presenza. Il concorso è stato uno stimolo all’ascolto e all’osservazione dell’ambiente sonoro e un’occasione per mettere in gioco fantasia e creatività con Docenti e famiglie.

Nel pomeriggio, invece, il Gruppo Cameristico Alchimea con Michele Mangiacasale al violino, Sara Terzano all’arpa celtica e dall’arpa moderna e con il percussionista Roberto Mattea, condurra’ il pubblico alla scoperta dell’Orto Botanico in un concerto ispirato alle Musiche della Natura; in programma suggestivi brani di tradizione celtica e pagine di Antonio Vivaldi, G.F. Haendel, J.S. Bach, Marcel Tournier, Carlos Salzedo, Sara Terzano e con la prima esecuzione assoluta del brano ispirato al Parco del Valentino scritto dal compositore Vincenzo Napoli.

L’evento è in collaborazione con il Museo Regionale di Scienze Naturali, con Italia Nostra e con Salvi Harps ed ha il Patrocinio della Circoscrizione Uno e della Circoscrizione Otto del Comune di Torino; è inserito nell’ambito della Rassegna Concertistica “Musica – Magia dei Luoghi” realizzata con il contributo della Fondazione CRT.

Questa nuova iniziativa di Alchimea all’Orto Botanico vuole essere uno stimolo per la ripresa della musica dal vivo in presenza approfittando dei meravigliosi luoghi all’aperto che ci offrono le nostre città.