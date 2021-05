Ingelosito per un messaggio sul cellulare prende a pugni il fidanzato: denunciato 32enne

Un messaggio arrivato sul telefono cellulare che ha fatto scattare la gelosia e la violenza del compagno. E' dovuta intervenire la Polizia, nei giorni scorsi, per trarre in salvo un uomo che era stato aggredito dal fidanzato.



La vittima, che ha chiamato il 112, sulle prime non ha voluto fornire spiegazioni di quanto accaduto, ma poi ha raccontato come - poco prima - nella casa del suo compagno si era scatenata una scenata di gelosia in seguito a un messaggio ricevuto sul proprio telefono cellulare. Ne era nato un diverbio, in cui il fidanzato ha cominciato a colpire con dei pugni la persona che ora raccontava quei momenti di paura.