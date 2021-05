Settimo, spara con una pistola dal balcone: arrestato dai Carabinieri

Nell’appartamento gli uomini dell’Arma hanno sequestrato un revolver senza matricola calibro 44, con all’interno ancora un bossolo esploso, mentre altri 5 sono stati trovati in una stanza.

Un militare libero dal servizio ha sentito diversi colpi, notando sul balcone di una abitazione un uomo che maneggiava una pistola. Avvisati i colleghi della Compagnia di Chivasso, sono intervenuti presso la casa ma il proprietario ubriaco ha prima minacciato i Carabinieri, tentando poi di resistere al controllo ma è stato in breve tempo immobilizzato.

In casa sono stati inoltre rinvenuti un fucile automatico a pompa di proprietà del fratello deceduto nel 2017, di cui non è stato mai denunciato il possesso, oltre a munizionamento vario e alcuni grammi di marijuana.

L’uomo è ora in carcere e le armi saranno inviate al Ris di Parma per verificarne l’eventuale utilizzo in altri episodi.