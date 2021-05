Comunali Torino, la voce dei Civich Valter Gerbi in campo con i Moderati

Valter Gerbi si candida con i Moderati per le Comunali di Torino. Inconfondibile volto e voce della Polizia Municipale, che la gente ha imparato a conoscere ogni mattina grazie ai suoi interventi al Tg3 del Piemonte durante 'Buongiorno Regione", dopo essere andato in pensione a luglio 2020, ora ha l' incarico di ufficio stampa della federazione piemontese del nuoto.

“ Siamo orgogliosi - commentano l'on. Giacomo Portas, Carlotta Salerno e Silvio Magliano - dell’ingresso nei Moderati di Valter Gerbi e della sua decisione di proseguire l’impegno profuso per tanti anni per la nostra Torino. Il suo entusiasmo e la sua energia saranno preziosi ”.

“Avevo scelto - spiega Gerbi - un lavoro che per quasi quarant’anni mi ha permesso di essere al servizio della mia Città. Ora ho deciso di impegnarmi, in maniera diversa, per Torino e mettere a disposizione la mia esperienza per il bene comune. Ho scelto una lista civica ben radicata sul territorio e di cui ho subito condiviso l’impegno e i fini".