Universiadi 2025, Laus (Pd):"Governo sostenga candidatura di Torino"

"Il governo Draghi sostenga ufficialmente la candidatura di Torino ad ospitare le Universiadi Invernali 2025". E' questa la richiesta che arriva dal parlamentare Mauro Laus, che annuncia di aver depositato una mozione in Senato.

Il 15 maggio verrà ufficialmente assegnata la XXXII edizione dell'evento sportivo: da qui l'appello dell'esponente dem perchè l'esecutivo prenda una posizione.

Per Laus si tratta di "un'occasione da non perdere, non solo per lo sport ma anche per il turismo, la riqualificazione urbana, la collettività come momento straordinario di aggregazione". "Questa opportunità troverà spazio solo attraverso una politica in grado di tradursi in scelte strategiche e in grado di lasciare un segno nei territori e nelle comunità coinvolte, promuovendo criteri di sostenibilità economica, ambientale, sociale" conclude il senatore.