Il forte vento fa volare via alcuni dehors in piazza Vittorio

Il forte vento che da un paio di giorni ci spazzando Torino e provincia, con raffiche fino a 100 chilometri all'ora, ha creato un fuori programma nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 7 maggio, in piazza Vittorio.

Alcuni dehors sono letteralmente volati via, creando qualche istante di comprensibile panico tra coloro che erano seduti e chi era nelle vicinanze. Per fortuna, solo un pò di spavento ma nessuna conseguenza per le persone.