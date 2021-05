Aurora, partiti i lavori per il rifacimento dei marciapiedi di corso Emilia

Un altro intervento che contribuirà a migliorare significativamente la mobilità nel quartiere Aurora: sono partiti giovedì, infatti, i lavori per il rifacimento dei marciapiedi di corso Emilia nel tratto compreso tra corso Vercelli e corso Giulio Cesare; gli stessi contribuiranno a migliorare sensibilmente l'accessibilità dell'area.

Palazzetto dello sport del Sermig e telecamere

Oltre a questo, prosegue il cantiere del 'PalaPiazza' il palazzetto dello sport del Sermig in fase di costruzione in via Carmagnola: la struttura, ricordiamo, prevederà un impianto coperto da 400 posti a sedere, un campo da calcio a 5, un'area giochi, una piastra polivalente, un punto ristoro, servizi e l'appartamento del custode. Prossimamente, infine, saranno installate le prime telecamere previste dal progetto Argo per il quartiere.

La soddisfazione della Circoscrizione 7

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della Circoscrizione 7 Luca Deri: “Vivibilità, inclusione e sicurezza – ha commentato - sono tre capisaldi per un quartiere che vuole ripartire e rigenerarsi, sganciandosi da stereotipi negativi che da troppi anni interessano la zona. Il nostro compito dev’essere quello di realizzare proposte utili per migliorare la vita dei nostri cittadini; gli interventi di miglioramento interesseranno anche gli altri quartieri”.