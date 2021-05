Minaccia un conoscente per estorcere denaro con cui pagarsi la droga: arrestato a Leini

A Leinì è finito in manette un 38enne che estorceva denaro ad un conoscente per

L’uomo, tossicodipendente, ha in più occasioni preteso, dietro minacce, piccole somme di denaro che poi utilizzava per acquistare dosi di stupefacente. La vittima, dopo l’ennesima richiesta, si è rivolta ai carabinieri che hanno bloccato l’estorsore durante la consegna dei soldi.