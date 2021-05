Carrefour di via Tripoli, i sindacati non abbassano la guardia: "Dopo gli impegni, gesti concreti"

È di pochi giorni fa la presa di posizione di Carrefour Italia che ha deciso di " recuperare il controllo " del punto vendita di via Tripoli , dove nelle settimane scorse si erano verificate tensioni tra sindacati, lavoratori e gestione (in franchising). Ma col passare delle ore la situazione non migliora.

A segnalarlo sono i delegati di Cisl e Uil, che in una nota sottolineano come "la società che gestisce il punto vendita continua a lasciare a casa in ferie forzate o in fis i lavoratori del punto vendita sostituendoli con lavoratori di dubbia contrattualità e lavoratori neo assunti".