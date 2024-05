Europee 2024: a Torino il Ministro Lollobrigida presenta i candidati di Fratelli d'Italia nella Circoscrizione Nord-Ovest

Questa settimana sono state presentate tutte le liste dei candidati per le Europee dell'8 e 9 giugno, per un totale di 19 liste in corsa per le elezioni. Nel tardo pomeriggio di oggi, sabato 4 maggio, presente anche il Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida venuto a Torino per presentare i candidati di Fratelli d'Italia, che si presenteranno nella circoscrizione Nord-Ovest.



"Abbiamo un'Europa che deve rendersi più competitiva e capace, come l'Italia sta dimostrando di essere. L'immigrazione non è un problema assoluto, ma siamo fortemente contro l'immigrazione forzata di chi vorrebbe rimanere nei propri paesi natali- ha dichiarato il Ministro Lollobrigida - Mai un governo aveva stanziato così tanto per il settore agricolo, il ministero dell'agricoltura, quest'anno, è riuscito a produrre quattro volte quello che era previsto dal Pnrr sul settore agrovoltaico. Fratelli d'Italia è una forza coerente, dobbiamo arrivare ad un risultato totale."



La lista di Fratelli d'Italia, come in tutte e cinque le circoscrizioni italiane, anche in Piemonte sarà capitanata dalla Premier Giorgia Meloni. Tra i candidati anche l'architetto Federica Barbero, con studio a Moretta, che dal giugno 2023 è la responsabile regionale del "Dipartimento spettacolo teatro e valorizzazione del territorio per Fratelli d'Italia".



"Arrivo dal mondo del lavoro , sono un libero professionista da quando mi sono laureata, quindi vorrei portare la mia esperienza in Europa. Le mie radici vengono dal mondo contadino, del quale sono molto orgogliosa - ha spiegato Federica Barbero - La concretezza nell'agire, il rispetto per il lavoro e l'amore per il territorio, rappresentano al meglio i miei valori. Ci tengo anche a sottolineare la mia attenzione al sociale, voglio davvero essere la portavoce di chi davvero ne ha bisogno."