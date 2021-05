Ex Embraco, presidio durante la Corsa Rosa per non essere più presi in Giro

Il Giro d'Italia a Torino non è solo festa e divertimento, non è solo sport. E' anche un gigantesco riflettore acceso sulla città e sui suoi problemi, ferite aperte come la vertenza della ex Embraco, ancora appena alle speranze (e alle promesse della politica) per quanto riguarda la cassa integrazione e il rilancio del progetto Italcomp, che coinvolge anche la Acc di Mel, in provincia di Belluno.



E per mantenere alta l'attenzione su una vicenda che ormai si gioca sui tavoli dei ministeri (Mise e Lavoro, in particolare), i lavoratori dello stabilimento di Riva di Chieri manifestano al Giro d’Italia. L’iniziativa - organizzata da Fim, Fiom, Uilm, Uglm Torino - si terrà domani, sabato 8 maggio alle 12,30, in piazza Solferino, vicino a via Garibaldi.