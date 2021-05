Comunali, Appendino: "Con M5S già definito oggi avremmo il candidato sindaco" [VIDEO]

Rispetto al centrodestra e al centrosinistra, che hanno già individuato rispettivamente il candidato sindaco in Paolo Damilano o si apprestano a sceglierlo il prossimo 12 e 13 giugno con le Primarie, il M5S sembra in ritardo per le Comunali. E proprio questa lentezza sembra spingere molte persone a non candidarsi nelle file dei pentastellati. Al momento sembra infatti che i grillini riescano, non senza fatica, ad avere una lista di persone per il Comune. Appare ancora più difficile la situazioni nelle Circoscrizioni, dove il rischio che non ci siano candidati è piuttosto concreto.