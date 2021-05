Bardonecchia risponde presente all'appello dell'Airc

Residenti e villeggianti di Bardonecchia, nonostante le condizioni atmosferiche non favorevoli, hanno risposto positivamente all’invito della Fondazione per la Ricerca e la Cura del Cancro, acquistando oggi, domenica 9 maggio, in coincidenza con la Festa della Mamma, tutte le duecentoquaranta azalee della ricerca.

I fiori erano disposti nelle due postazioni, in via Medail e sul sagrato della chiesa parrocchiale di Sant’Ippolito da Piera, Monica, Silvia e Rosanna, quattro delle 20.000 volontarie impegnate nella distribuzione delle azalee su tutto il territorio nazionale.

“Siamo molto soddisfatte dell’andamento dell’iniziativa nella Conca – sostiene Piera Marchello, Assessore Comunale alle Politiche Sociali. "In tarda mattinata avevamo già esaurito le azalee della ricerca e della cura del cancro. La raccolta di fondi è così andata molto bene, nel segno di una consolidata tradizione di solidarietà. Un modo molto concreto per aiutare la ricerca e per festeggiare tutte le mamme”.