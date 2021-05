La maglia rosa di Collegno appartiene a Umberto Marengo

Una città vibra di passione e trattiene il fiato per le performance di Umberto Marengo.

Il ciclista Made in Collegno, che ha debuttato al Giro d'Italia, ha indossato la maglia Bardiani CSF Faizanè, dando così il via a una serie di grandi emozioni. Tappe impegnative di cui è divenuto protagonista, sempre con il sostegno della sua Collegno che da anni fa il tifo per lui.

E Marengo in sella alla sua bici è stato un lampo, dando spettacolo con la fuga che gli ha permesso di guadagnare oltre 4 minuti sul gruppo, impresa che, in questa seconda tappa piemontese della corsa rosa, ha voluto dedicare ai suoi tifosi.