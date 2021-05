A passeggio sotto i portici di via Roma senza mascherina: 4 persone multate dalla Polizia

Personale della squadra Volante del Commissariato Centro, nel corso di un controllo del territorio, ha notato lo scorso mercoledì in via Roma, nei pressi di piazza Carlo Felice, un gruppetto composto da 4 ragazzi di circa 20 anni, 3 dei quali percorrevano la via senza indossare il dispositivo di protezione individuale.

I tre, tutti di origine maghrebina, risultano avere a proprio carico numerosi e recenti precedenti di polizia per reati contro la persona e il patrimonio, ed hanno assunto sin da subito un atteggiamento ostile nei confronti dei poliziotti. Un cittadino italiano di 33 anni, durante le fasi del controllo, si è avvicinato ai poliziotti, anch’egli senza indossare la mascherina, contestandone l’operato per motivi ideologici.

Sia quest’ultimo che i tre ventenni di origine maghrebina sono stati sanzionati dagli agenti per violazione della normativa anti Covid.