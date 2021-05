La culla del cinema riapre le braccia a film e serie tv: Torino si mette in posa per attirare nuovi "ciak"

Un'alleanza per ricostruire (e rafforzare) il domani anche dal punto di vista turistico. A fare squadra sono Federalberghi Torino e Film Commission Torino Piemonte: due realtà che hanno nella promozione e nella valorizzazione del territorio una delle loro missioni principali. E che dunque hanno deciso di agire insieme, in maniera coordinata.

Alberghi per la troupe, ma anche per uffici, casting e riprese

Campagne di comunicazione, marketing territoriale, servizi per addetti ai lavori, ma anche per il grande pubblico che magari - dopo una Torino "protagonista" in una pellicola di successo - potrebbe decidere di andare a visitare i luoghi dove si sono girati i ciak. Alberghi e strutture ricettive potranno mettersi a disposizione non solo per l’ospitalità di attori, troupe, addetti ai lavori, ma anche offrendo spazi alternativi per la realizzazione di casting, ad uso uffici e per le riprese stesse.



Tra le prime mosse di questa alleanza c'è la presentazione agli associati di Federalberghi Torino delle attività di Film Commission Torino Piemonte e dello scenario della produzione audiovisiva nazionale e internazionale. Chi fa che cosa, insomma, quando un film o una serie Tv vengono ambientate sul nostro territorio. Ma anche la realizzazione di progetti comuni e campagne di marketing per ritagliarsi un posto di prima fila nei database che costituiscono un primo strumento di promozione dell’offerta di location, servizi, società di produzione e professionisti.