Ampliato l'orario di apertura dell'ecocentro di Carmagnola

A partire da oggi, , a Carmagnola l’area comunale di raccolta gratuita dei pannolini usati per bambini amplia il proprio orario passando dalle tre mezze giornate a settimana ad un servizio quotidiano, esclusa.

L'iniziativa rende più fruibile il servizio consentendo un notevole risparmio alle famiglie che portano all'ecocentro i pannolini usati, riducendo così il volume di rifiuto indifferenziato nel proprio cassonetto individuale, diminuendo il numero di svuotamenti annui.

Per poter conferire gratuitamente i pannolini, le famiglie con bambini in età 0-30 mesi possono richiedere, presso l'ufficio Politiche Sociali, l’apposita tessera gratuita che consente l’accesso all’area dedicata, adiacente all'ecocentro di via Monteu Roero.

La tessera ha validità di 30 mesi a partire dalla data di nascita del bambino per il quale viene richiesta e può essere rilasciata per ciascun bambino residente a Carmagnola fino al compimento del 30° mese.

Per conferire gratuitamente i pannolini usa e getta occorre recarsi nell'apposita area, presentando la tessera. I pannolini vanno conferiti all'interno di sacchi trasparenti.

Nel 2019 il Comune ha rilasciato 336 tessere, nel 2020 nel 116 cui vanno aggiunte le 50 tessere rilasciate dall’inizio del 2021, per un totale di 502 tessere in totale.

“L’iniziativa ha riscosso un ottimo gradimento”, spiega l’assessore all’Igiene Urbana Massimiliano Pampaloni, “un concreto segnale di attenzione da parte della nostra Amministrazione nei confronti dei neo genitori carmagnolesi. Con questa semplice operazione consentiamo ai neo genitori carmagnolesi di ottenere un cospicuo risparmio sulla bollettazione della raccolta rifiuti, riducendo il numero di svuotamenti annuali del non recuperabile. Con l’estensione dell’orario di apertura dell’area di conferimento, veniamo incontro alle esigenze delle famiglie”.

Per poter ricevere gratuitamente la tessera pannolini occorre telefonare per appuntamento all’ufficio Politiche sociali 011 9724224 oppure chiedere appuntamento tramite e-mail all’indirizzo: politiche.sociali@comune.carmagnola.to.it.