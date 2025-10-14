Arriva il freddo e Torino accende i termosifoni: il via da domattina

Da domani, mercoledì 15 ottobre, a Torino si potranno accendere i riscaldamenti in casa (il regolamento vale anche per le case Atc) e sui luoghi di lavoro.

Le temperature registrate e quelle previste per i prossimi giorni hanno fatto propendere per la conferma del calendario ordinario stabilito dalla normativa nazionale che, in base alla zona climatica in cui si trovano le diverse città, stabilisce periodi, limiti di temperatura per gli ambienti e numero massimo di ore di accensione durante la giornata.

A Torino il funzionamento di tutti gli impianti termici è regolamentato con precisione. Il periodo di accensione va dal 15 ottobre al 15 aprile; ore giornaliere massime consentite: 14, dalle 5 alle 23. La temperatura massima consentita: 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli edifici a esclusione di quelli adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, il cui limite rimane invariato a 18°C + 2°C di tolleranza.

Al di fuori del periodo di accensione consentito e senza alcuna ulteriore disposizione delle Autorità, gli impianti termici possono essere attivati dal responsabile solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria (7 ore).

Per alcune tipologie di edifici, come ospedali, cliniche, case di riposo, scuole dell’infanzia e nido, la normativa prevede condizioni di esercizio più flessibili, sia rispetto al periodo di accensione che ai limiti di temperatura, in relazione alla funzione e alla particolare esigenza di comfort degli ambienti.

L’Amministrazione comunale invita cittadini e cittadine "ad adottare sempre comportamenti responsabili e buone pratiche che riducano i consumi energetici a vantaggio dell’ambiente e delle bollette".

Il periodo di accensione dei riscaldamenti terminerà il 15 aprile 2026, salvo nuove disposizioni.