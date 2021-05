Interventi di manutenzione straordinaria del ponte Diga di Lungo Stura Lazio

Partiranno giovedì 13 maggio gli interventi di manutenzione straordinaria del ponte Diga sul Po di Lungo Stura Lazio, consistenti nel sollevamento degli impalcati per la sostituzione di tutti gli appoggi e nel rinforzo strutturale delle Selle Gerber.

Per garantire il rispetto delle suddette limitazioni e quindi adeguate condizioni di sicurezza sia agli utenti della strada, sia agli operatori del cantiere, verranno posizionati dei blocchi con new jersey in cls agli accessi del ponte.