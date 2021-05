Comunali Torino, lo storico Angelo d'Orsi candidato sindaco della sinistra radicale

Mentre il centrosinistra conoscerà il proprio candidato sindaco con le Primarie del 12 e 13 giugno, la parte più radicale dell'area politica formalizzerà nelle prossime ore la candidatura di Angelo d'Orsi. L'illustre storico torinese riunisce intorno al suo nome una coalizione che raccoglie diverse forze di sinistra, fra le quali Rifondazione Comunista, DemA, Sinistra Anticapitalista, Torino solidale, Pci, Fronte Popolare, Potere al Popolo.

"Siamo soltanto all'inizio di un percorso - spiega una nota di Rifondazione Comunista Torino - che ha come obbiettivo l'allargamento ulteriore della coalizione di forze di sinistra, per la costruzione di una sinistra in comune, a sostegno della candidatura di Angelo d'Orsi, una coalizione che scende in campo in alternativa agli schieramenti attuali di centrodestra, centrosinistra, M5S".

Oltre a d'Orsi, al momento sono in campo come aspiranti sindaci di Torino Paolo Damilano (centrodestra), Ugo Mattei (Lista Civica Futura), Mino Giachino (Sì Tav e Sgarbi), Giusi Greta Di Cristina (Partito Comunista), Davide Betti Balducci (Torino Civica, Partito Gay e Partito Animalista) e Paolo Alonge (3V).