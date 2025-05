Soldi per le strade destinati al Ponte sullo Stretto, Bergesio: "Fake news"

“Basta fake news. Nessun trasferimento di fondi dagli enti locali per destinarli al Ponte di Messina, come ribadito oggi dal ministero delle Infrastrutture. Il dicastero è già al lavoro per risolvere la problematica sui fondi per le Province per il 2025 e 2026, che non riguarda minimamente l’infrastruttura che collegherà la Sicilia alla penisola, al contrario delle bufale che vorrebbe rifilarci il PD. Lo diciamo al consigliere Calderoni, ai colleghi e a tutta la sinistra: il movimento dei territori e degli enti locali è proprio la Lega e continueremo a tutelarli, al contrario di una certa politica tanto affezionata al centralismo e contraria all’autonomia”: così il senatore piemontese della Lega Giorgio Maria Bergesio.