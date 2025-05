Adduce (Lega): "Pannelli fonoassorbenti contro il rumore sulla Tangenziale a Rivoli"

La Lega di Rivoli rilancia in Consiglio comunale una mozione che mette al centro due priorità ignorate: la riduzione dell’inquinamento acustico e la prevenzione dei rischi legati allo scavalcamento in aree sensibili della città.

“Ogni giorno i residenti che vivono a ridosso della tangenziale subiscono un inquinamento sonoro costante, che compromette il riposo e la qualità della vita – spiega la consigliera comunale Laura Adduce –. Chiediamo l’installazione di pannelli fonoassorbenti lungo il tratto urbano.”

Ma non si tratta solo di rumore. La mozione affronta anche il tema della sicurezza fisica nei luoghi pubblici, proponendo interventi mirati per impedire lo scavalcamento di recinzioni in zone dove oggi il rischio è concreto.

“Prevenire è sempre meglio che intervenire dopo un incidente. Servono barriere efficaci e soluzioni urbane intelligenti – aggiunge Adduce –. Proteggere i cittadini è una responsabilità che non si può rimandare.”