A Le Gru serrande abbassate per 15 minuti: "Chiudiamo per poter riaprire anche nei weekend" [FOTO]

Alle 11 in punto, come un effetto domino, le serrande di Le Gru si sono abbassate una dopo l'altra sospendendo per circa un quarto d'ora l'attività commerciale. È la protesta andata in scena a Grugliasco - come in altri centri commerciali dei comuni limitrofi - per dire basta alla chiusura prolungata degli esercizi nei weekend.