Nasce il primo Biglietto da Visita Elettronico: Il creatore è il biellese Fabrizio Salani VIDEO

Il progetto VAB nasce dalla mente creativa del biellese Fabrizio Salani che, da sempre, pensa e vive la pubblicità in modo fuori dal comune. Fu uno dei primi creatori delle mascherine personalizzate nel periodo del lockdown di marzo dello scorso anno; oggi, in esclusiva, presenta una gamma di prodotti hi-tech dedicati al mercato della comunicazione pubblicitaria del lusso e dell'unicità, per stupire, attrarre e affascinare la clientela più esigente.

“Il futuro della comunicazione pubblicitaria è adesso” racconta Fabrizio. “Fino a qualche anno fa, si pensava che la tecnologia audio-video avrebbe sostituito completamente l'informazione cartacea. In questi ultimi anni vediamo invece campagne pubblicitarie internazionali che utilizzano mezzi cartacei per la comunicazione del medio e lungo periodo e l’informazione digitale per l'immediato. Questo perché siamo spesso invasi da centinaia di informazioni video di qualsiasi tipologia e la nostra memoria, unita alla nostra concentrazione, si focalizza su ricordi brevi, immediati e che si disperdono in poche ore. Per questo ho deciso di realizzare questa tipologia di prodotti: i filmati Audio-Video sono tecnologici, affascinanti e attirano l’attenzione, il loro inserimento all’interno di un supporto cartaceo permette al prodotto di essere tangibile e utilizzabile con semplicità, in qualsiasi momento, per un periodo molto lungo”.

“In un momento storico come quello in cui ci troviamo oggi, è fondamentale distinguersi, catturare immediatamente l'attenzione e, soprattutto, stupire. Questo è ciò che ho realizzato: un prodotto che stupisca l’azienda e il cliente finale”.

Fabrizio ha basato il suo progetto sugli studi scientifici del settore dell'advertising: le persone ricordano il 5% di quello che ascoltano, il 25% di quello che leggono e l'80% di quello che vedono. Utilizzando la tecnologia Audio-Video unita a quella cartacea, si incontrano due potenti mass media che, spesso, hanno rappresentato l’opposto nelle rispettive composizioni materiche.

L’idea nasce nel 2018 come un progetto da materializzare; Fabrizio si rivolge quindi al mercato internazionale per conoscere i migliori produttori di microtecnologia Audio-Video, trovando una piccola e organizzatissima ditta produttrice di mini schermi multifunzionali LCD ad alte prestazioni, che aveva lavorato per grandi multinazionali di fama mondiale (The Walt Disney Company, Huawei, Coca-Cola, Zippo, P&G, Hallmark, Chanel, IBM, Mitsubishi, Casio TV) che si affida ad una ditta specializzata nella produzione di micro batterie ricaricabili ad alte prestazioni. Parlando con i vari ingegneri hardware/software e trattando con i vertici aziendali, dopo 2 anni e vari tentativi e rallentamenti dovuti alla pandemia Covid-19, prototipi funzionali e prove di qualità, Fabrizio ottiene finalmente un’ampia e completa gamma di prodotti per il Luxury World: il risultato finale è VAB (Video Audio Biglietto), realizzato in più varianti dimensionali e interattive, dal biglietto da visita fino alla cartellina (formato A4TOP folder), tutti interamente personalizzabili dalla struttura cartonata (chassis) con stampa quadricromatica su tutta la superficie e plastificazione soft-touch, con Video-Audio incorporato mostrato su mini-schermi LCD TFT o IPS.

Ad esempio, nel piccolo formato del biglietto da visita, grazie alla microtecnologia più avanzata, Fabrizio è riuscito ad inserire 4 facciate cartonate personalizzabili, 1 schermo video da 2.8 pollici LCD TFT Hi-Res a colori, 1 diffusore Audio, 1 scheda madre con microprocessore di controllo, 1 memoria da 128 Mb, 1 micro-batteria da 300 mAh ricaricabile in 15 minuti, 1 presa mini USB multifunzione e 1 tasto On-Off magnetico.

Il filmato dell’azienda può essere uno spot pubblicitario, una galleria di immagini, oppure un filmato realizzato con smartphone, telecamera professionale, macchina fotografica digitale, computer, oppure tutte queste cose insieme.

Nei supporti più grandi invece, aumentano le dimensioni dello schermo LCD, della memoria e della capacità della batteria ricaricabile, nonché l'interattività con l'aggiunta dei tasti funzione.

“Il VAB rappresenta un valore aggiunto alla propria attività professionale, il must have” spiega Fabrizio “un sistema efficace per trasmettere un messaggio che rimanga nella memoria di chi guarda. L'unicità, lo stupore, la multimedialità e la professionalità saranno legati alla più alta tecnologia: qualità che oggi rappresentano il mix vincente per qualsiasi occasione”.



VAB è adatto per le presentazioni, le mostre, la realizzazione di cataloghi e manuali, per il lancio di nuovi prodotti e nuove campagne pubblicitarie, o ancora per realizzare biglietti di auguri personalizzati, per le conferenze e i meeting, in particolar modo per le professioni di nuova generazione e tutti gli eventi, le cerimonie, gli show commerciali che vengono organizzati sempre più frequentemente.

Alcune delle attività a cui il prodotto si sposa meglio sono gioiellerie, gallerie d'arte, musei, Luxury retail and stores, hotels & SPA, ristoranti di classe, Luxury catering, locations, studi di progettazione grafica 2D e 3D, studi Audio-Video, scuderie automobilistiche, concessionarie, autonoleggi, studi fotografici, agenzie immobiliari, Luxury Real Estate, imprese edili, brand di moda e molte altre attività; “il limite è solo la vostra fantasia” commenta Fabrizio.

Infine, l’ultimo prodotto della gamma che Fabrizio è riuscito a realizzare, da lui stesso definito “il gioiellino”, è la VAB HOLOBOX 3D2, un display led box con schermo a colori LCD IPS Trasparente Marquee, dove i filmati esaltano gli oggetti esposti all'interno, presentato in esclusiva ed anteprima europea.



Fabrizio Salani non si ferma ed è già in fase di progettazione di altri dispositivi con aggiornamento immediato a livello globale, grazie alla rete 5G, per dare al cliente un prodotto multimediale informativo/pubblicitario continuamente rinnovato e personalizzato, ovunque si trovi.

“Noi progettiamo il futuro, per utilizzarlo oggi”.



Fotocopie NERINO SALANI di Fabrizio Salani

Via dal Pozzo, 4 - BIELLA (BI)

Tel. +39 015 31640 - Cell: +39 333 7936715

fotocopiesalani@libero.it

www.fotocopiesalani.com

YouTube: Fabrizio Salani

Instagram: www.instagram.com/fotocopiesalanibiella/

Facebook: www.facebook.com/profile.php?id=100009178336380

Copyright 2021 – Tutti i diritti riservati alle rispettive ditte – Brevetti depositati a livello internazionale.