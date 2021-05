Versaci attacca Appendino: "Bisogna ascoltare tutti e fare sintesi per creare qualcosa di buono per il futuro"

Da fedelissimo a uno dei principali critici di Chiara Appendino: è questa la parabola del consigliere del M5S Fabio Versaci. L’ex presidente della Sala Rossa via facebook torna nuovamente ad attaccare la sindaca, che questa mattina in risposta a Letta ha dichiarato "non appoggeremo il Pd al ballottaggio".

Versaci sul suo profilo ha pubblicato un elenco di frasi e pensieri politici di Appendino sulle Comunali 2021. “1.dobbiamo allearci con il PD per battere le destre"; 2. però "tutto sommato Damilano è una brava persona"; 3. "attenzione però perché lo scenario locale non può essere in alcun modo slegato da quello nazionale" 4. "sia chiaro che avremo un rapporto privilegiato con il PD ai ballottaggi"; 5. "ma no, figuratevi, 100% al ballottaggio non appoggeremo il PD”.

“Capisco che in politica vale tutto, ma ogni tanto bisogna fermarsi, riflettere e ascoltare tutti e fare sintesi se si vuole creare qualcosa di buono per il futuro” conclude Versaci.

E ad attaccare Appendino anche il segretario metropolitano del Pd Mimmo Carretta, che commenta:”In questo momento i cittadini torinesi non meritano certe prese di posizione cariche di astio e rancore. E non meritano nemmeno di essere trattati come robot da comandare a bacchetta”.