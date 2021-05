Comunali Torino, Boccia: "Primarie decideranno il candidato sindaco del centrosinistra"

Prosegue il botta e risposta tra Pd e M5S sulle Comunali. Il responsabile degli enti locali Francesco Boccia , interpellato dall'Ansa, ha voluto chiarire come " saranno le Primarie a decidere il candidato del centrosinistra a Torino. Chi le vincerà sarà il leader di una coalizione unita e avrà il mandato popolare per trattare con chiunque ".

Prova invece nuovamente ad allargare il campo per le amministrative ai grillini, sembrerebbe sin dal primo turno, Marco Grimaldi . Il capogruppo regionale di Luv difende Appendino dagli attacchi di una parte del centrosinistra, sottolineando come " se si vuole vincere in città non si cerchino ora nemici da additare in caso di sconfitta ".

L'ex ministro si rivolge poi a Chiara Appendino , che ieri ha chiaramente detto che il M5S non avrebbe appoggiato i dem al ballottaggio , spiegando come con i pentastellati ci siano punti comuni come " diritti, ambiente e innovazione " e che l'obiettivo è " evitare di consegnare Torino alla destra ". Un rinnovato appello a convergenze giallorosse al secondo turno.

Al momento il partito non ha nessuno candidato alle Primarie, ma il termine ultimo per farsi avanti per i componenti della coalizione è il 23 maggio. Le ipotesi in campo sono due: o che Liberi Uguali e Verdi si presenti con un proprio candidato - e potrebbe essere lo stesso Grimaldi - oppure che appoggi uno dei tre in corsa. Il favorito, in quest'ultimo caso, sembra essere il civico Francesco Tresso che in questi mesi ha più volte manifestato segnali di apertura verso altre parti politiche.

I meriti di Appendino

E sempre ad Appendino, Grimaldi riconosce il merito "di aver posto al centro di un possibile terreno di confronto temi importanti per tutti noi: lotta ai cambiamenti climatici, diritti civili, contrasto delle diseguaglianze".

“Non mi rassegno a dare per perse Borgo Vittoria-Vallette e Barriera di Milano, figuriamoci se non ritengo opportuno costruire le condizioni per andare oltre alle contrapposizioni di questi anni" conclude Grimaldi.

Sabato iniziativa dei Verdi

In tema di allargamento dei confini, sabato mattina al Parco del Valentino i Verdi torinesi hanno organizzato "Una camminata per l'ambiente", alla quale saranno presenti Enzo Lavolta (a cui il partito ambientalista ha espresso il suo appoggio per le consultazioni dem) e la sindaca Appendino.

"Con questa iniziativa - spiegano i portavoce dei Verdi–Europa Verde Piemonte Tiziana Mossa e Alessandro Pizzi - dimostriamo che tante persone di diversa origine politica stanno capendo la necessità di un cambiamento fondamentale nel modo in cui vanno governate le città. Noi siamo stati i primi al tavolo del centrosinistra a chiedere un alleanza larga, inclusiva, progressista, ambientalista e femminista".

Critico l'ex presidente del Consiglio comunale di Torino, Fabio Versaci (M5S), che se la prende con la presenza della sindaca all'evento: "Scusa Chiara - scrive su Facebook - al ballottaggio 'mai col Pd' però andiamo agli eventi dove ci sono i candidati alle primarie del Pd? Sono sempre più confuso".