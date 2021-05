Vacanze estive 2021: le destinazioni più gettonate dai torinesi

Con l’avvicinarsi delle vacanze estive di questo 2021, anche i torinesi si preparano a partire, lasciandosi alle spalle il caos e l’afa che sopraggiunge in estate nella trafficata città. A Torino le alte temperature di questa stagione, che si fanno sentire soprattutto nei mesi di luglio ed agosto, affaticano il respiro e rendono tutti molto spossati.

Già dai primi caldi, i torinesi, nel week-end puntano a escursioni in montagna o a lunghe passeggiate al mare, ma sempre con un tempo di strada percorribile relativamente breve. Le vacanze sono tutta un’altra storia: finalmente l’estate sta arrivando e le mete gettonate sono specialmente nella nostra amata madre patria Italia.

Secondo recenti statistiche, le località predilette dagli abitanti di Torino saranno principalmente al mare, per potersi godere un meritato relax unito ad una giusta dose di abbronzatura.

Saltano all’occhio in particolare i nomi di tre diverse regioni per questa estate 2021: la vicina Liguria, lo splendido Abruzzo e l’incantevole Puglia. Ma ora vediamo più da vicino quali sono i luoghi di villeggiatura, nello specifico, più gettonati dai torinesi.

Liguria: la città di Alassio

La piccola città di Alasso, in provincia di Savona, è la località di mare più vicina a Torino per antonomasia, essendo raggiungibile con davvero poche ore di auto. Questo paesino ligure è così gettonato da essere stato soprannominato “una Torino al mare”, un nome nato anche dal fatto che più di metà torinesi possiede una seconda casa qui.

Il territorio alassino si espande sulla costa della Riviera di Ponente, lungo il litorale racchiuso tra Capo Mele e Punta Murena. Le spiagge non sono certo caraibiche, né molto grandi, ma sono sicuramente super attrezzate e confortevoli.

Alasso ha un centro molto turistico: ci sono discoteche, intrattenimento per i più piccoli, hotel bellissimi e ottimi ristoranti. Per godere di una cena di squisito pesce fresco vi consigliamo L’apescheria: piatti a lume di candela tra gli eleganti arredi del locale situato sul mare, con tavoli anche in spiaggia.

Abruzzo: la città di Alba Adriatica

La splendida città di Alba Adriatica, in provincia di Teramo, è la meta scelta dai torinesi per una perfetta vacanza all’insegna di relax, buon cibo e molte attività all’aperto. Ci sono numerose spiagge libere dall’acqua cristallina e sabbia bianca, accessibili anche ai vostri amici a 4 zampe.

In questa località abruzzese ci sono stabilimenti balneari super attrezzati con ogni comfort, spiagge a misura di bambino con tutti gli intrattenimenti ed un’infinità di strutture ciclabili. Possiede inoltre molti luoghi di interesse e monumenti visitabili, c’è davvero un ricco patrimonio culturale in questa città dell’Abruzzo.

Ad Alba Adriatica c’è davvero tutto: suggestivi itinerari, paesaggi mozzafiato, splendidi hotel e accreditati ristoranti. Un hotel da prendere in considerazione ad Alba Adriatica è il Boracy Hotel, uno dei più recensiti e rinomati della riviera adriatica.

Puglia: la città di Ostuni

La meravigliosa città di Ostuni in provincia di Brindisi è la metà più lontana scelta dai cittadini torinesi per trascorrere queste vacanze estive del 2021. Tra possibili soggiorni nei trulli, aperitivi tra gli ulivi, bianche spiagge e acqua cristallina, a questa città pugliese della valle d’Itria non manca assolutamente nulla per essere una tra le mete più ambite da molti.

È conosciuta anche con il nome di “Città Bianca” proprio per il suo caratteristico centro storico, che nel passato era interamente dipinto con calce bianca, utilizzata per tutte le case, compresi i tetti. L’uso di questa materia prima era dovuto alla sua facile reperibilità durante il Medioevo.

Oltre al suo noto centro turistico, Ostuni possiede un patrimonio culturale molto ampio e luoghi di elevato interesse naturalistico e paesaggistico. Consigliamo di visitare assolutamente l’area protetta del Parco naturale regionale Dune costiere, che si estende da Torre Canne a Torre San Leonardo.