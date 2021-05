Altre 200 famiglie torinesi bisognose aiutate dalla Spesa solidale di Coldiretti

Dopo i 72 quintali donati a Pasqua e le decine di famiglie bisognose del torinese aiutate a Pasqua, Coldiretti Torino ha riproposto la Spesa solidale che va a favore di chi è in difficoltà e fa fatica anche solo a trovare i soldi per avere il cibo necessario per vivere. Venerdì 14 maggio, al Consorzio agrario di Carmagnola sono stati confezionati e ritirati altri 200 pacchi di spesa solidale. Ogni pacco conteneva 25 chilogrammi di cibo sano e genuino, al 100 per cento made in Italy: pasta, riso, Parmigiano Reggiano e Grana Padano, biscotti, sughi, salsa di pomodoro, dolci e colombe pasquali, stinchi, cotechini e prosciutti, carne, latte, zucchero, olio extra vergine di oliva e molto altro. 140 pacchi sono stati consegnati alla Città di Torino in modo da distribuirli, attraverso le associazioni e l’assessorato ai Servizi Sociali alle famiglie più bisognose di Torino. Altri 60 pacchi sono stati donati al Sermig, Arsenale della pace, allo stesso scopo. Nella sola città metropolitana di Torino, quindi, si sono distribuiti e regalati a chi ne ha più bisogno in questo weekend 5.000 chilogrammi di cibo.

È una grande operazione di solidarietà diramata in tutta Italia e che, già durante le festività pasquali aveva visto, nel solo Piemonte, oltre 40 mila chilogrammi di cibo donato a esclusivo beneficio delle famiglie che, a causa del Covid-19, sono ancora in difficoltà. In totale a livello nazionale sono state 20.000 le famiglie meno abbienti che hanno potuto mettere in tavola i migliori prodotti agroalimentari Made in Italy grazie all’importante operazione di solidarietà del sistema agroalimentare italiano. L’iniziativa promossa da Coldiretti, Filiera Italia e Campagna Amica con la partecipazione delle più rilevanti realtà economiche e sociali del Paese: Conad, Bonifiche Ferraresi, Philip Morris, Eni, Snam, Intesa San Paolo, Generali, De Cecco, Cattolica Assicurazioni Grana Padano, Barilla, Enel, Confapi, Fondazione Tim, Inalca, De Rica, Pomì, Casillo Group, Mutti, Monte dei Paschi di Siena, Granarolo, Coprob, Virgilio, Parmigiano Reggiano, Casa Modena, Ismea, Fondazione Osservatorio Agromafie, Crea.

"Soltanto nel 2020 – spiega Fabrizio Galliati, presidente Coldiretti Torino – sono stati 5,5 milioni i chili di prodotti tipici Made in Italy, a chilometro zero e di qualità, distribuiti dagli agricoltori di Campagna Amica ai più bisognosi. Un impegno reso possibile dalla partecipazione volontaria dei cittadini al programma della Spesa sospesa nei mercati di Campagna Amica e dal contributo determinante del management dei Consorzi Agrari d’Italia e della Coldiretti. Anche a Torino abbiamo voluto dare un segno tangibile della solidarietà della filiera agroalimentare italiana verso le fasce più deboli della popolazione, più colpite dalle difficoltà economiche. Il nostro obiettivo è far sì che questa esperienza diventi un impegno strutturale che aggiunge valore etico alla spesa quotidiana degli italiani".

"Un’operazione che – aggiunge Andrea Repossini, direttore Coldiretti Torino – vuole essere un segnale di speranza per il Paese e per tutti coloro che in questi mesi stanno pagando più di altri le conseguenze economiche e sociali della pandemia portata dal Covid-19. Ma anche evidenziare le eccellenze del Paese che hanno contribuito a fare grande il Made in Italy in Italia e all’estero. Un sistema dove lavorano tre milioni gli italiani che continuano a operare nella filiera alimentare, dalle campagne alle industrie fino ai trasporti, ai negozi e ai supermercati, per garantire continuità alle forniture di cibo e bevande alla popolazione. L’approvvigionamento alimentare è assicurato in Italia grazie al lavoro di 740mila aziende agricole e stalle, 70mila imprese di lavorazione alimentare e una capillare rete di distribuzione con 230mila punti vendita tra negozi, supermercati, discount e mercati contadini di Campagna Amica che non hanno mai dimenticato la solidarietà. Su questa scia, si inserisce anche la Spesa Sospesa nei mercati di Campagna Amica, alla quale aderiscono volontariamente i cittadini e che ha permesso di aiutare chi ne ha più bisogno".