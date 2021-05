Rivoli, con il Fondo Sorriso una mano tesa per aiutare le microimprese che vogliono ripartire

Città di Rivoli , Fondazione don Mario Operti e Intesa Sanpaolo sostengono il Fondo So.rri.so (la Solidarietà che Riavvicina e Sostiene) per il sostegno alle situazioni di microimprese in difficoltà economica e lavorativa a seguito dell’emergenza Covid-19.

La funzione del Fondo So.rri.so. è quella di fornire la necessaria garanzia alla banca per erogare credito alle imprese, entrate in difficoltà a causa della pandemia, che hanno bisogno di un limitato sussidio di liquidità per le spese legate alla propria attività imprenditoriale.

L’amministrazione Comunale verificata la documentazione contatterà telefonicamente gli interessati per comunicare la possibilità di inoltrare la domanda alla Fondazione Operti, comunicando mezzo mail i riferimenti delle persone da contattare per un appuntamento.

La Fondazione Operti effettuerà un’analisi della situazione e, in caso di valutazione positiva, invierà la richiesta all'istituto di credito bancario (Unicredit o Intesa Sanpaolo) che assumerà, in totale autonomia, la decisione rispetto all'erogazione o meno del prestito.

Per la linea di intervento a favore delle piccole imprese la Fondazione è affiancata in tale compito dalla rete delle Associazioni di categoria del commercio, artigianato, piccola industria e agricoltura che hanno dato l’adesione al progetto.

“Come amministrazione abbiamo aderito a questa seconda linea di intervento del Fondo sorriso in quanto rivolta alle micro-imprese del nostro territorio - dichiara l'assessore Paolo Dabbene -. In questo particolare periodo ci troviamo di fronte al fatto che molte attività corrono il rischio di dover chiudere e questo sostegno può dare loro un supporto importante, una boccata di ossigeno per superare questo momento per poter ripartire”.