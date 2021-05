Trasporto scolastico disabili, Magliano: “Mezzi sporchi, i genitori sono disperati”

“Gli ambienti interni dei mezzi per il trasporto scolastico dei bambini con disabilità sono in pessime condizioni igienico-sanitarie anche per la presenza di acqua piovana”: la denuncia è arrivata, durante il Consiglio Comunale odierno, da parte del capogruppo dei Moderati Silvio Magliano, autore di un question time sull'argomento.

Magliano ha annunciato di aver ricevuto, in particolare, una segnalazione: “La scorsa settimana – ha aggiunto – una mamma ci ha confermato che la stessa situazione si è verificata lunedì 10 maggio alle 16.15, martedì 11 alle 7.40 e durante la stessa giornata alle 16.40; evidentemente il mezzo non è stato sostituito. Sappiamo quanto la situazione sia critica ma sarà mia cura presentare un'interpellanza per sapere quante sanzioni siano state comminate a chi gestisce il servizio, con le stesse si potrebbe creare un fondo dedicato”.