Basket, Mantova la prima avversaria della Reale Mutua Torino nei playoff

Sabato 22 gara 1 al Pala Gianni Asti: serie al meglio delle cinque partite

E’ stato definito il calendario del primo turno di playoff promozione, la Reale Mutua Torino affronterà Mantova in una serie al meglio delle cinque partite. Prime due gare in casa, gara 3 e 4 in trasferta ed eventuale bella al Pala Gianni Asti. Ecco il dettaglio: Gara 1: sabato 22/05, Reale Mutua Torino – Mantova ore 19.00 Gara 2: lunedì 24/05, Reale Mutua Torino – Mantova ore 19.00 Gara 3: giovedì 27/05, Mantova – Reale Mutua Torino ore 19.00 Gara 4: sabato 29/05, Mantova – Reale Mutua Torino ore 19.00 * Gara 5: martedì 01/06, Reale Mutua Torino – Mantova ore 20.45* *solo se necessaria

