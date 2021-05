Interventi straordinari sul tunnel della Strada provinciale 590 della “Val Cerrina”

Per interventi di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici ed elettrici del tunnel della Sp. 590 della “Val Cerrina”, dal km 3+380 al km 4+280 nel comune di San Mauro si rende necessaria la chiusura al transito per tutti gli utenti, del tratto di Sp. 590 della “Val Cerrina” dal km 3+380 al km 4+280, dalle ore 8,30 del 18 maggio fino alle ore 18,00 del 21 maggio 2021 con deviazione del transito su percorso alternativo adiacente e parallelo (ex Ss. 590 tratta comunale).

La percorribilità delle strade è aggiornata e consultabile alla pagina http://www.cittametropolitana.torino.it/viabilita/percorribilita_strade/modifiche_viabilita.shtml