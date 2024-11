Alunno bullo minaccia con machete i compagni. Civich-eroi salvano i ragazzi

Gli agenti Deborah Capra, Laura Marzullo, Manuela Bietto ed i vicecommisari Raffaela Ferri e Mariagrazia Ravetto hanno ricevuto l'encomio del sindaco di Torino per aver gestito e risolto un caso di bullismo alla scuola media Turoldo di via delle Magnolie.

La cerimonia

Sono loro alcuni dei Civich premiati questa mattina al Teatro Carignano, dove si è tenuta una doppia celebrazione: la cerimonia per il 233esimo anniversario dalla fondazione del corpo e per la conclusione del 95esimo corso di formazione per agenti neoassunti delle Polizie Locali di tutta la Regione Piemonte. Un momento che è stata anche l’occasione per premiare il personale che, nel corso dell’anno, si è distinto in operazioni di servizio.