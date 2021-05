Il 26 maggio riapre l'Unione culturale con la lezione Antonicelli

L'Unione Culturale e Compagnia Marco Gobetti riaprono al pubblico la sala storica di via Cesare Battisti 4b (Torino) lanciando la formula del doppio cast e quadruplicando così la possibilità di partecipazione del pubblico a uno spettacolo teatrale.



Nell'approssimarsi della Festa della Repubblica, il teatro torna in Uc con la lezione recitata da "Franco Antonicelli - L’inesorabile determinazione a vivere e migliorare il presente" di Leonardo Casalino con Diego Coscia e Marco Gobetti (due repliche a testa, in alternanza).



Mercoledì 26 maggio, 4 repliche per studenti e cittadinanza, alle 10; 11,30; 19,45 e 21,15, ingresso a offerta libera. Posti limitati, richiesta la prenotazione via mail (specificando l'ora scelta e indicando un recapito telefonico): unioneculturale@gmail.com



Sono disponibili altre singole repliche nelle mattinate dei giorni successivi presso le scuole superiori di Torino che ne faranno richiesta