Torino, culla di idee. Con Start Up Genome ecco una squadra per sostenere la rivoluzione: "Il potenziale della città è incredibile"

Nuove energie in campo per sostenere Torino "capitale" delle start up

Torino, terra di start-up: tra nuove idee, incubatori e acceleratori (arrivati anche dall'estero, come dimostra l'esperienza di Techstars presso OGR), all'ombra della Mole cresce e si rafforza un habitat sempre più adatto a far nascere e sviluppare idee di business innovative e all'avanguardia. Ecco perché, per sostenere questa "rivoluzione", scende in campo una nuova "squadra", che mette insieme alcune delle forze più radicate sul territorio: Fondazione Compagnia di San Paolo, Intesa Sanpaolo Innovation Center, insieme alla californiana Startup Genome, che rappresenta la vera novità. L'obiettivo, per le tre organizzazioni, è lavorare a stretto contatto per sostenere l’ecosistema delle startup in rapida crescita di Torino.

Con più di 100 clienti in oltre 40 Paesi di sei continenti, Startup Genome è la principale organizzazione di ricerca e consulenza politica dei governi e delle istituzioni private impegnate a far progredire i loro ecosistemi di startup. Il Rapporto globale sull’ecosistema delle startup (GSER) di Startup Genome, la ricerca più completa e più letta al mondo sulle startup, nella prossima edizione includerà quelle di Torino e alcune delle più importanti startup della città.

“L’ecosistema delle startup di Torino ha un potenziale incredibile per la creazione di una crescita economica sostenuta, sia a livello locale che nazionale”, afferma Marc Penzel, fondatore e presidente di Startup Genome. “Siamo orgogliosi di sviluppare l’importante lavoro già svolto e di contribuire ad accelerare il percorso di Torino e la sua esposizione globale come hub tecnologico in rapida crescita”.





La nuova partnership delle due organizzazioni con Startup Genome creerà più opportunità per le startup locali di ottenere un’esposizione nazionale e internazionale. “La collaborazione con un operatore internazionale come Startup Genome rappresenta un altro passo importante verso il riconoscimento di Torino come HUB centrale per l’innovazione”, dice Maurizio Montagnese, presidente di Intesa Sanpaolo Innovation Center. “Ci aspettiamo che l’applicazione di uno standard comune per specifici KPI aiuterà l’intera comunità a contribuire ulteriormente al nostro impegno nella crescita dell’ecosistema locale”.