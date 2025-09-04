Assistenza Anziani non autosufficienti: professionalità e umanità al servizio delle famiglie

Il tema dell’assistenza anziani non autosufficienti è sempre più attuale in una società che invecchia e in cui molte famiglie necessitano di supporto qualificato per garantire cure adeguate ai propri cari. Affidarsi a un servizio professionale significa garantire dignità, sicurezza e benessere agli anziani che hanno bisogno di aiuto quotidiano.

Perché scegliere l’assistenza per anziani non autosufficienti

Gli anziani non autosufficienti richiedono un supporto costante nelle attività di base come igiene personale, mobilità, alimentazione e somministrazione delle terapie. L’assistenza domiciliare anziani non autosufficienti permette di:

Mantenere l’anziano nel proprio ambiente domestico , riducendo stress e disorientamento.

, riducendo stress e disorientamento. Garantire cure personalizzate , adattate alle necessità specifiche di ogni persona.

, adattate alle necessità specifiche di ogni persona. Alleviare il carico della famiglia , offrendo sostegno pratico ed emotivo ai caregiver.

, offrendo sostegno pratico ed emotivo ai caregiver. Avere operatori specializzati, pronti a intervenire con competenza e sensibilità.

Servizi di assistenza domiciliare per anziani non autosufficienti

I servizi offerti comprendono:

Aiuto nella deambulazione e nella mobilità.

Supporto nelle attività quotidiane e nella cura della persona.

Preparazione pasti e somministrazione terapie.

Assistenza notturna per una vigilanza continua.

Supporto psicologico e compagnia per contrastare solitudine e isolamento.

Don Bosco Servizi: un punto di riferimento a Roma

A Roma, Don Bosco Servizi è una realtà specializzata nell’assistenza anziani non autosufficienti, con un approccio basato su professionalità, riservatezza e attenzione umana. L’obiettivo è garantire la massima qualità della vita sia agli assistiti che alle loro famiglie.

