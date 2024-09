La polizia locale di Vigone, stamattina, durante un controllo in strada, in centro paese, in via Pancalieri, ha fermato un’auto condotta da un quarantenne della zona.

Viste le condizioni dell’uomo, ha chiesto l’intervento della Polizia stradale per sottoporlo all’alcoltest. Il tasso alcolico è risultato superiore agli 0,5 grammi/litro, consentiti dalla legge, e per lui è scattato il ritiro della patente. Mentre l’auto è stata presa in custodia dagli agenti.